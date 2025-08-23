Ричмонд
К Театру имени Пушкина несут цветы в память о Юрии Бутусове

К прощанию с режиссером Бутусовым у Театра имени Пушкина появился стихийный мемориал
Юрий Бутусов
Юрий БутусовИсточник: Legion-Media.ru

Москвичи несут цветы к зданию Московского драматического театра им. Пушкина перед прощанием с режиссером Юрием Бутусовым. Об этом сообщает РИА Новости.

Гражданская панихида по режиссеру должна начаться в 10:00 по московскому времени. К этому времени у входа в театр уже появился стихийный мемориал с живыми цветами, фотографиями и свечами.

Бутусова не стало 9 августа 2025 года в Болгарии в возрасте 63 лет. Как уточнил директор Театра им. Вахтангова Кирилл Крок, режиссер утонул во время отдыха с семьей.

В Болгарии Бутусова кремировали, также 14 августа с режиссером простились в Софии. После церемонии прощания в Москве прах Бутусова перевезут в Санкт-Петербург.

С 2011 по 2018 годы Бутусов был главным режиссером и художественным руководителем Санкт-Петербургского академического театра имени Ленсовета, а с 2018 года по 2022 год — главным режиссером Театра имени Вахтангова.

Бутусов — многократный лауреат премий «Золотая маска», «Золотой софит», получал премии «Хрустальная Турандот» и «Гвоздь сезона».