В России важно поддерживать создание авторского и экспериментального кино

«Было бы здорово, если бы у вчерашних дебютантов не было обязательства подстраиваться под существующий рынок, под киноповестку. Чтобы их работы могли существовать как искусство, а не как бизнес. Поддержка таких проектов — не роскошь, а инвестиция в будущее. В культурный капитал, в новых авторов, в свежий взгляд. В то, что завтра во всем мире будут называть “русским кино”», — заключил он.