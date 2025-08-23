Ричмонд
В Вашингтоне прошел показ фильма «Ржев»

На мероприятии присутствовали проживающие в Соединенных Штатах российские соотечественники, дипломаты посольства РФ, а также изучающие русский язык граждане США

ВАШИНГТОН, 23 августа. /ТАСС/. Показ российской военной драмы «Ржев» (2019) режиссера Игоря Копылова прошел 22 августа в Российском культурном центре (РКЦ) в американской столице.

«Мы продолжаем серию мероприятий, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Сегодня у нас кинопоказ фильма “Ржев”», — сказала директор РКЦ в Вашингтоне Ольга Головащенко. «Этот фильм снят по мотивам повести писателя-фронтовика Вячеслава Кондратьева. [Картина] показывает сложный выбор, который стоит перед людьми на войне», — указала она.

Головащенко подчеркнула, что кинопоказ открывает новый сезон мероприятий в РКЦ после летнего перерыва.

«Мы встречаемся в очень знаменательный день — сегодня отмечается День российского флага», — отметила она. «Это один из главных символов нашей страны наряду с гербом и гимном. В 1991 году этот флаг был водружен на здании правительства в Москве, и тем самым Россия вернула исторический символ — российский триколор», — подчеркнула директор центра.

На кинопоказе присутствовали проживающие в Соединенных Штатах российские соотечественники, дипломаты посольства РФ в Вашингтоне, а также изучающие русский язык граждане США.

Премьера киноленты «Ржев» состоялась в декабре 2019 года. Сюжет военной драмы основан на реальных исторических событиях 1942−1943 годов. В основу сценария легла повесть «Искупить кровью» писателя-фронтовика Вячеслава Кондратьева, очевидца и участника произошедшего. Роли в кинокартине исполнили Иван Батарев, Александр Бухаров, Сергей Жарков, Арсений Семенов и другие.

Ржевский район Тверской области в годы Великой Отечественной войны стал местом ожесточенных сражений. Основные боевые действия проходили в районе Ржевско-Вяземского выступа с января 1942 по март 1943 года. В ходе битвы сотни тысяч красноармейцев были убиты, пропали без вести и взяты в плен. Общие потери составили около миллиона человек. В октябре 2007 года указом президента России городу Ржеву было присвоено почетное звание «Город воинской славы».