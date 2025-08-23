В Вашингтоне прошел показ фильма «Ржев»

«Мы встречаемся в очень знаменательный день — сегодня отмечается День российского флага», — отметила она. «Это один из главных символов нашей страны наряду с гербом и гимном. В 1991 году этот флаг был водружен на здании правительства в Москве, и тем самым Россия вернула исторический символ — российский триколор», — подчеркнула директор центра.