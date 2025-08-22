В Петербурге откроется международный кинофестиваль Lendoc Film Festival

«У нас конкурс в 2025 году очень обширный — несмотря на то, что фестиваль будет проходить всего три дня. В основном конкурсе в 2025 году отметятся картины из Индии и из Китая — впервые. Нам кажется это развитие очень естественным: крепнут связи между кинематографистами, между зрителями, создаются культурные и творческие мосты, от чего выигрывают абсолютно все», — рассказала программный директор фестиваля Марина Озеренчук на пресс-конференции в ТАСС в преддверии открытия.