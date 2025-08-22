Ричмонд
Дженнифер Лопес отметила годовщину развода с Беном Аффлеком

Актриса сделала важное заявление в годовщину развода
Дженнифер Лопес
Дженнифер ЛопесИсточник: Rex / Fotodom.ru

Дженнифер Лопес завершила важный этап в своей жизни, полностью восстановившись после развода с Беном Аффлеком. Разрыв, который произошел год назад, стал для нее не только эмоциональным испытанием, но и возможностью переосмыслить свои приоритеты и сосредоточиться на карьере. Она посвящает больше времени работе и стремится вновь обрести себя в профессиональной сфере.

В годовщину своего развода Дженнифер Лопес сделала важное заявление — она анонсировала свой новый фильм под названием «Поцелуй женщины-паука». Этот проект был начат в непростой период её жизни, связанный с расставанием с Беном Аффлеком.сделала важное заявление

«Это фильм, который она снимала в прошлом году в Нью-Йорке, когда они с Беном переживали трудные времена. С тех пор она прошла долгий путь. Она очень счастлива и просто благодарна за свою жизнь», — сказал источник.