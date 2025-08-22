Дженнифер Лопес отметила годовщину развода с Беном Аффлеком

Дженнифер Лопес завершила важный этап в своей жизни, полностью восстановившись после развода с Беном Аффлеком. Разрыв, который произошел год назад, стал для нее не только эмоциональным испытанием, но и возможностью переосмыслить свои приоритеты и сосредоточиться на карьере. Она посвящает больше времени работе и стремится вновь обрести себя в профессиональной сфере.