Олеся Судзиловская появилась на открытии кинофестиваля «Короче», которое прошло 19 августа в Калининграде.
Актриса вышла на красную дорожку в ярком костюме алого оттенка, состоящем из двубортного пиджака с глубоким декольте и прямых брюк в тон.
Звезда надела под пиджак белый топ, дополнила образ серебряной подвеской на шею и белой сумкой на цепочке. Знаменитость распустила волосы и сделала макияж с акцентом на глазах.
Фестиваль короткометражного и дебютного кино «Короче» проходит в Калининграде с 19 по 24 августа.