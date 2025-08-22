Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Новая волна 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Олеся Судзиловская восхитила публику роскошным образом на кинофестивале

Актриса посетила открытие кинофестиваля в Калининграде
Олеся Судзиловская
Олеся Судзиловская

Олеся Судзиловская появилась на открытии кинофестиваля «Короче», которое прошло 19 августа в Калининграде.

Актриса вышла на красную дорожку в ярком костюме алого оттенка, состоящем из двубортного пиджака с глубоким декольте и прямых брюк в тон.

Звезда надела под пиджак белый топ, дополнила образ серебряной подвеской на шею и белой сумкой на цепочке. Знаменитость распустила волосы и сделала макияж с акцентом на глазах.

Фестиваль короткометражного и дебютного кино «Короче» проходит в Калининграде с 19 по 24 августа.