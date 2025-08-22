Анна Чиповская посетила открытие фестиваля «Короче», которое состоялось 19 августа в Калининграде. Актриса вышла на красную дорожку в элегантном черном платье в пол с открытыми плечами. Звезда дополнила наряд золотыми геометричными серьгами и тонким браслетом на запястье. Артистка сделала легкий макияж с акцентом на губах.