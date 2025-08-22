Ричмонд
Анна Чиповская в элегантном платье с открытыми плечами вышла в свет

Актриса посетила открытие фестиваля короткометражного и дебютного кино в Калининграде
Анна Чиповская
Анна Чиповская

Анна Чиповская посетила открытие фестиваля «Короче», которое состоялось 19 августа в Калининграде. Актриса вышла на красную дорожку в элегантном черном платье в пол с открытыми плечами. Звезда дополнила наряд золотыми геометричными серьгами и тонким браслетом на запястье. Артистка сделала легкий макияж с акцентом на губах.

Анна Чиповская входит в жюри короткого метра кинофестиваля вместе с Романом Евдокимовым, Евгением Сангаджиевым и Михаилом Врубелем.

Ранее Чиповская удивила поклонников кардинальной сменой имиджа. Она показала фото с короткой стрижкой, которую сделала для съемок в сериале «Жар».