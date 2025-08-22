Ричмонд
41-летняя звезда Comedy Woman снялась в прозрачном бюстгальтере

Российская актриса Надежда Сысоева снялась в черном прозрачном бюстгальтере

Российская актриса и телеведущая Надежда Сысоева снялась в откровенном образе. Соответствующие снимки появились в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Надежда Сысоева / фото: соцсети
Надежда Сысоева / фото: соцсети

41-летняя звезда юмористического шоу Comedy Woman разместила коллаж черно-белых снимков, на которых предстала в черном прозрачном бюстгальтере с гороховым принтом. Помимо этого, она надела мини-юбку и черные чулки, дополнив образ туфлями на каблуках.