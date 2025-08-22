Ричмонд
52-летняя Хайди Клум показала лицо без макияжа

52-летняя немецкая супермодель Хайди Клум показала лицо без макияжа на фото

Немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум показала внешность без макияжа на новом фото. Соответствующий пост появился в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 12,5 миллиона подписчиков. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Хайди Клум / фото: соцсети
Хайди Клум / фото: соцсети

52-летняя манекенщица запечатлела лицо крупным планом, отказавшись от декоративной косметики. Она позировала на фоне растительности с белым банным полотенцем на голове, в синем халате с принтом и с чашкой в руках.

Ранее в августе 59-летняя американская супермодель Синди Кроуфорд показала лицо без макияжа в сауне.