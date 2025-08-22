Ричмонд
Кирилл Серебренников представит свою новую премьеру в Европе

Спектакль «Гамлет» режиссера Кирилла Серебренникова покажут в Париже
Кирилл Серебренников
Кирилл Серебренников

Уехавший из России режиссер Кирилл Серебренников представит свой новый спектакль «Гамлет» на европейской сцене. Об этом сообщает издание «Театрал».

По информации источника, показы постановки Серебренникова пройдут с 7 по 19 октября во французском театре «Шатле» в Париже. Известно, что самого Гамлета будет играть не один актер, а несколько, говорящих на разных языках: английском, немецком, французском и русском. Действие будет состоять из десяти эпизодов по десять минут.

«Произведение выступает в качестве ориентира, когда время выходит из-под контроля или когда прошлое требует мести, а будущее — выбора», — говорится в анонсе грядущей премьеры.

Сообщается, что музыку к спектаклю написал французский композитор Блез Убалдини, исполнит ее Ensemble Intercontemporain и трио вокалистов.