Кирилл Серебренников представит свою новую премьеру в Европе

По информации источника, показы постановки Серебренникова пройдут с 7 по 19 октября во французском театре «Шатле» в Париже. Известно, что самого Гамлета будет играть не один актер, а несколько, говорящих на разных языках: английском, немецком, французском и русском. Действие будет состоять из десяти эпизодов по десять минут.