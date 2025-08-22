Умер снявший «Гарри Поттера и Дары Смерти» оператор Эдуарду Серра

Серра известен в первую очередь как оператор двух частей фильмов «Гарри Поттер и Дары Смерти». Также он снял картины «Кровавый алмаз» с Леонардо Ди Каприо и «У моря» с Кевином Спейси в главных ролях. Дважды Серра номинировался на премию «Оскар»: за свои работы «Крылья голубки» и «Девушка с жемчужной сережкой».