Умер снявший «Гарри Поттера и Дары Смерти» оператор Эдуарду Серра

Португальский оператор и режиссер Эдуарду Серра ушел из жизни в возрасте 81 года
Эдуарду Серра
Эдуарду СерраИсточник: Legion-Media.ru

Ушел из жизни португальский оператор и режиссер Эдуарду Серра. Об этом сообщает местное издание Noticias ao Minuto.

Серра известен в первую очередь как оператор двух частей фильмов «Гарри Поттер и Дары Смерти». Также он снял картины «Кровавый алмаз» с Леонардо Ди Каприо и «У моря» с Кевином Спейси в главных ролях. Дважды Серра номинировался на премию «Оскар»: за свои работы «Крылья голубки» и «Девушка с жемчужной сережкой».

Эдуарду оказался единственным португальским кинематографистом в истории, который дважды был номинирован на премию Американской киноакадемии.