СМИ рассказали об успешном бизнесе Вадима Галыгина

Сообщается, что наиболее прибыльной является компания по производству фильмов и телепередач «ВМГ» — по итогам 2024 года ее доход составил 151,1 млн рублей, с чистой прибылью в размере 1,3 млн рублей. Также телеведущий является соучресителем бара «Давно», который за прошлый год заработал 55,3 млн рублей (чистая прибыль — 40 тысяч рублей).