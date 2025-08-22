СМИ рассказали об успешном бизнесе Вадима Галыгина

Бизнес российского актера и телеведущего Вадима Галыгина заработал в общей сложности более 219 миллионов рублей. Об этом сообщило издание «Страсти».
По данным издания, Галыгин активно развивает свои предприятия на территории РФ.
«Он владеет четырьмя компаниями, три из которых являются прибыльными», — говорится в сообщении.
Сообщается, что наиболее прибыльной является компания по производству фильмов и телепередач «ВМГ» — по итогам 2024 года ее доход составил 151,1 млн рублей, с чистой прибылью в размере 1,3 млн рублей. Также телеведущий является соучресителем бара «Давно», который за прошлый год заработал 55,3 млн рублей (чистая прибыль — 40 тысяч рублей).
Кроме того, компания «АИДА ПИОНЕР РУ» за тот же период показала результат в 13,1 млн рублей дохода (чистая прибыль — 120 тысяч рублей). Отмечается, что один из проектов Галыгина оказался убыточным — доход парфюмерного магазина «ФРАГРАНС ХАНТЕР» оказался нулевым, а чистая прибыль ушла в минус 169 тысяч рублей.