Сериал «Бар “Один звонок”» получил прокатное удостоверение

Козловский выступил в сериале также в роли продюсера. Режиссером проекта стал Сергей Филатов. По сюжету в баре «Один звонок» любой желающий может позвонить умершему близкому, согласившись на смертельную игру — в русскую рулетку. Следователь Андрей Морозов ищет своего пропавшего сына, и все улики ведут к бару, который появляется в разных местах, оставляя за собой тела погибших посетителей.