Сериал «Бар “Один звонок”» получил прокатное удостоверение

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Сериал «Бар “Один звонок”» с Данилой Козловским в главной роли получил прокатное удостоверение. Соответствующая запись появилась в реестре прокатных удостоверений Минкультуры России, убедился корреспондент ТАСС.
В графе «Дата регистрации удостоверения» указано 18 августа 2025 года. В строке «Название фильма» — «Бар “Один звонок” (вторая-седьмая серии). Как уточнил источник ТАСС, прокатное удостоверение на первую серию должны выдать позже.
Козловский выступил в сериале также в роли продюсера. Режиссером проекта стал Сергей Филатов. По сюжету в баре «Один звонок» любой желающий может позвонить умершему близкому, согласившись на смертельную игру — в русскую рулетку. Следователь Андрей Морозов ищет своего пропавшего сына, и все улики ведут к бару, который появляется в разных местах, оставляя за собой тела погибших посетителей.
В проекте также снимались Александр Ильин (младший), Кай Алекс Гетц, Полина Ауг, Оксана Акиньшина, Серафима Гощанская, Иван Макаревич, Марина Ворожищева, Олег Рязанцев и другие. Производством сериала занимались «МТС медиа» и «ДК интертэйнмент». Онлайн-премьера запланирована на платформе Kion.
В сентябре 2023 года сериал «Бар “Один звонок”» с Козловским в главной роли не получил прокатное удостоверение. В связи с этим он был снят с программы фестиваля онлайн-кинотеатров «Новый сезон».