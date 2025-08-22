Ричмонд
Новый Гарри Поттер рассказал, кого хотел бы сыграть в поттериане, когда вырастет

Доминик Маклафлин помечтал, чью роль бы исполнил, если бы сериал по «Гарри Поттеру» снимали через 40 лет
Доминик Маклафлин
Доминик Маклафлин

Доминик Маклафлин, который играет Гарри Поттера в предстоящем сериале, недавно представил новый фильм со своим участием. Картина называется Grow («Расти»), в ней также снимался Ник Фрост, исполняющий роль Хагрида.

Юный актер рассказал, какого персонажа он хотел бы сыграть, если бы перезапуск «Гарри Поттера» случился через 40−50 лет.

«Я бы сыграл Дамблдора, — с улыбкой поделился Доминик, — он странный и забавный».

По мнению исполнителя, было бы весело сыграть даже Волан-де-Морта.

Ранее Доминик Маклафлин признавался, что Гарри Поттер для него — роль мечты.