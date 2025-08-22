Анджелина Джоли удивила появлением в медицинской маске на публике

Знаменитость выбрала повседневный наряд total black: облегающий топ с декольте, строгий блейзер и широкие брюки с высокой посадкой. Образ она дополнила бежевыми балетками с черным мысом, серебряными кольцами и солнцезащитными очками. На людях Джоли появилась в медицинской маске, которую сняла только в личном автомобиле.