Анджелина Джоли удивила появлением в медицинской маске на публике

Актрису заметили в кафе в Беверли-Хиллз в маске и темных очках

Анджелина Джоли вновь оказалась в центре внимания папарацци. 50-летнюю актрису сфотографировали в Беверли-Хиллз, когда она зашла в кафе Le Pain Quotidien за едой на вынос.

Анджелина Джоли
Анджелина ДжолиИсточник: Legion-Media.ru

Знаменитость выбрала повседневный наряд total black: облегающий топ с декольте, строгий блейзер и широкие брюки с высокой посадкой. Образ она дополнила бежевыми балетками с черным мысом, серебряными кольцами и солнцезащитными очками. На людях Джоли появилась в медицинской маске, которую сняла только в личном автомобиле.

В последнее время Анджелина Джоли активно возвращается в актерскую карьеру. Недавно она завершила работу над фильмом «Мария», где исполнила роль оперной дивы Марии Каллас, и над драмой «Кутюр» французского режиссера Алис Винокур.

Кроме того, стало известно, что Джоли вернется к жанру экшена: актриса сыграет главную роль в новом шпионском боевике Дага Лаймана, с которым она познакомилась на съемках культового фильма «Мистер и миссис Смит».