Милли Бобби Браун и Джейка Бон Джови впервые заметили на прогулке с дочерью

Накануне 21-летняя звезда «Очень страшных дел» сообщила, что стала матерью. Браун написала, что они с мужем удочерили девочку. Супруги официально стали родителями этим летом, но имя малышки пока держится в секрете. Для Милли и Джейка это первый ребенок.