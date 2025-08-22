Актеры Милли Бобби Браун и Джейка Бон Джови впервые заметили на прогулке с дочерью. Об этом сообщает Dailу Mail.
Знаменитости прогуливались по улице с синей коляской. Актриса была одета в белые джинсы и розовую толстовку. Образ дополнила сумка Louis Vuiton, кеды и солнцезащитные очки. Пара появилась на улице после визита в кофейню.
Накануне 21-летняя звезда «Очень страшных дел» сообщила, что стала матерью. Браун написала, что они с мужем удочерили девочку. Супруги официально стали родителями этим летом, но имя малышки пока держится в секрете. Для Милли и Джейка это первый ребенок.