Милли Бобби Браун и Джейка Бон Джови впервые заметили на прогулке с дочерью

Актриса и ее супруг недавно сообщили о пополнении в семье

Актеры Милли Бобби Браун и Джейка Бон Джови впервые заметили на прогулке с дочерью. Об этом сообщает Dailу Mail.

Милли Бобби Браун и Джейк Бон Джови
Милли Бобби Браун и Джейк Бон ДжовиИсточник: Legion-Media.ru

Знаменитости прогуливались по улице с синей коляской. Актриса была одета в белые джинсы и розовую толстовку. Образ дополнила сумка Louis Vuiton, кеды и солнцезащитные очки. Пара появилась на улице после визита в кофейню.

Накануне 21-летняя звезда «Очень страшных дел» сообщила, что стала матерью. Браун написала, что они с мужем удочерили девочку. Супруги официально стали родителями этим летом, но имя малышки пока держится в секрете. Для Милли и Джейка это первый ребенок.