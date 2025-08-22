Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Новая волна 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Мадонна в откровенном корсете отпраздновала 67-летие

Актриса и певица поделилась кадрами празднования своего дня рождения

Американская актриса, певица и режиссер Мадонна в откровенном образе отпраздновала 67-летие. Соответствующие кадры появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Мадонна
МадоннаИсточник: Соцсети

Поп-исполнительница предстала на размещенных кадрах в кружевном корсете пастельно-розового цвета, расстегнув его снизу, продемонстрировав шелковое нижнее белье.

Образ дополнили колготки в сетку и блестящий жакет бледно-розового оттенка. В качестве украшений знаменитость выбрала массивное колье-чокер и удлиненные серьги.

Ранее в августе Мадонна снялась в боди с прозрачными чашками. Она подобрала к наряду перчатки выше локтя и остроносые туфли.