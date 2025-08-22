Звезда «Сладкой жизни» похудела на 26 кг: «Идеальной я не буду никогда»

«С 93 кг уменьшилась до 68-67 кг. Осталось еще 6 кг до очень стройного веса. А сегодня влезла в любимые джинсы Celine. Очень благодарна своим пищевым привычкам. Первое и главное правило, которое помогло сбросить вес: ем, когда голодна. Я не буду есть с утра, потому что надо, если у меня нет аппетита. Второе: ем то, что мне действительно хочется. Вместо гречки скорее съем картофельное пюре, спокойное слопаю круассан и тонну зеленого салата. Когда нет запретов — нет срывов. И третье: я не откладываю любовь и восхищение собой. Идеальной я не буду никогда. А вот любить себя, признавать свою красоту нужно в любом возрасте и формах», — поделилась знаменитость.