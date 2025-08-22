Звезда «Сладкой жизни» похудела на 26 кг: «Идеальной я не буду никогда»

Звезда сериала «Сладкой жизни» Мария Шумакова похудела на 26 килограммов после родов. Актриса отметила в Telegram-канале, что в этом ей помогли правильные пищевые привычки и психологический настрой.
«С 93 кг уменьшилась до 68-67 кг. Осталось еще 6 кг до очень стройного веса. А сегодня влезла в любимые джинсы Celine. Очень благодарна своим пищевым привычкам. Первое и главное правило, которое помогло сбросить вес: ем, когда голодна. Я не буду есть с утра, потому что надо, если у меня нет аппетита. Второе: ем то, что мне действительно хочется. Вместо гречки скорее съем картофельное пюре, спокойное слопаю круассан и тонну зеленого салата. Когда нет запретов — нет срывов. И третье: я не откладываю любовь и восхищение собой. Идеальной я не буду никогда. А вот любить себя, признавать свою красоту нужно в любом возрасте и формах», — поделилась знаменитость.
Артистка родила первенца от PR-агента Вячеслава Гусева. Звезда рассказывала, что познакомилась со своим избранником за девять лет до свадьбы в новогоднюю ночь. Супруги поженились в 2022 году, отказавшись от пышного торжества, пара просто расписалась в ЗАГСе. В конце 2023 года Шумакова объявила о своей беременности, а в апреле 2024 года родила сына Леонида.
Актриса рассказывала в личном блоге, как ее публично оскорбили жители родного города Новосибирска. Звезда «Сладкой жизни» призналась, что ей прислали ссылку на популярный портал, где люди обсуждали ее лишний вес. На тот момент прошло всего четыре месяца после того, как Шумакова стала матерью. По словам артистки, она была в шоке от такого хейта, но смогла быстро прийти в себя.
