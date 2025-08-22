25-летний сын Игоря Верника Григорий Верник улетел на Мальдивы вместе с 19-летней возлюбленной Полиной Гухман. Актриса разместила в личном блоге фотографии из отпуска, на которых влюбленные были запечатлены на пляже на фоне бирюзового моря и красивого заката.
«Познакомилась с одним красивым мужчиной на острове. Улетаем вместе. Мальдивы творят чудеса», — написала Полина под серией снимков.
Напомним, о романе Григория Верника и Полины Гухман стало известно в июле, когда актриса опубликовала в личном блоге фото с возлюбленным. В конце июля молодые люди вместе пришли на премьеру сериала «Хирург».