25-летний сын Игоря Верника Григорий Верник улетел на Мальдивы вместе с 19-летней возлюбленной Полиной Гухман. Актриса разместила в личном блоге фотографии из отпуска, на которых влюбленные были запечатлены на пляже на фоне бирюзового моря и красивого заката.