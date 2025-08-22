Ричмонд
Звезда «Игры престолов» показала фото в окровавленном виде со съемок

Софи Тернер поделилась фото со съемок триллера «Доверие»
Софи Тернер, фото: соцсети
Софи Тернер, фото: соцсети

Британская актриса Софи Тернер показала кадр со съемок триллера «Доверие». 29-летняя звезда популярного сериала «Игра престолов» позировала перед камерой напротив зеркала в нижнем белье, состоящем из трусов и бюстгальтера телесного оттенка. При этом на волосах и теле знаменитости были многочисленные подтеки искусственной крови.

«Не могу дождаться, когда вы все увидите безумный, невероятный, пугающий, захватывающий и воодушевляющий фильм, который мы сняли за несколько недель в Мехико в прошлом году», — подписала она фото.

Ранее Софи Тернер описала сцену поцелуя с Китом Харингтоном фразой «это ужасно».