Звезда «Игры престолов» показала фото в окровавленном виде со съемок

Британская актриса Софи Тернер показала кадр со съемок триллера «Доверие». 29-летняя звезда популярного сериала «Игра престолов» позировала перед камерой напротив зеркала в нижнем белье, состоящем из трусов и бюстгальтера телесного оттенка. При этом на волосах и теле знаменитости были многочисленные подтеки искусственной крови.