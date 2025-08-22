Ричмонд
Дочь уехавшего из России Дмитрия Назарова принимает заказы на автографы актера

Дочь Дмитрия Назарова Арина сообщила, что привозит в Россию автографы своего отца
Дмитрий Назаров
Дмитрий НазаровИсточник: Legion-Media.ru

Дочь звезды сериала «Кухня» Дмитрия Назарова Арина сообщила, что привозит из Франции автографы отца. Об этом девушка рассказала в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Арина заявила, что об автографах артиста ее просят многие подписчики, однако она не сможет привезти их всем желающим.

«Везу автографы только тем, кто просил заранее, и моим знакомым, с которыми видимся в Москве», — написала Назарова. Она отметила, что поклонники отца, которым не достанется автограф в этот раз, смогут снова обратиться к ней во время следующей поездки к родителям.

Дмитрий Назаров покинул Россию после начала специальной военной операции (СВО) и проживает в Европе вместе с супругой. Артист регулярно высказывается против проведения СВО и критикует соотечественников.

Ранее стало известно о заработках Назарова в России. Летом 2024 года сообщалось, что покинувший страну актер продолжает получать деньги от продажи своей книги.