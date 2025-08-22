Звезда криминальной комедии «Геля» раскрыла неожиданную тайну об отношениях

Актриса Анна Арефьева, звезда фильма «Геля», призналась, что за 37 лет ни разу не вступала в отношения с так называемым классическим «опасным парнем». В беседе с «Пятым каналом» звезда заявила, что вращалась всегда в другой среде, но до сих пор хотела бы попробовать пережить роман с «очаровательным плохишом» в кожаной куртке, похожим на главного героя картины.