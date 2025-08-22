Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Новая волна 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Звезда «Секса в большом городе» показала фото без макияжа в честь 69-летия

Актриса Ким Кэтролл опубликовала редкий снимок без косметики и поблагодарила поклонников за поздравления
Ким Кэтролл, фото: соцсети
Ким Кэтролл, фото: соцсети

21 августа звезде культового сериала «Секс в большом городе» Ким Кэтролл исполнилось 69 лет. Исполнительница роли Саманты Джонс опубликовала в честь дня рождения новое фото в своем личном блоге. На снимке актриса предстала в белом свитшоте и черной бейсболке с логотипом бейсбольной команды «Лунные Мамонты». Она держала в руке бокал с шампанским. Звезда отказалась от макияжа и укладки. Знаменитость обратилась к подписчикам, поблагодарив их за поздравления.

«Спасибо за все ваши поздравления с днем рождения!» — написала Кэтролл, и добавила: «Вперед, Лунные Мамонты!».

Поклонники актрисы оставили под постом свои комментарии: «Моя любимая Саманта Джонс, новый сериал без тебя уже не тот», «Спасибо за вдохновение и радость! С днем рождения, невероятная!», «С днем рождения, единственная и неповторимая Ким/Саманта Джонс», «Очень люблю эту прекрасную женщину».

Напомним, Ким Кэтролл — американская актриса, известная по роли Саманты Джонс в сериале «Секс в большом городе», который шел на телеканале HBO с 1998 по 2004 годы. В 2021 году стало известно о продолжении шоу под названием «И просто так». Кэтролл отказалась возвращаться к своей роли, в отличие от трех других актрис проекта. В итоге актриса все же появилась в конце второго сезона «И просто так» в сцене телефонного разговора между героинями Кэрри и Саманты.