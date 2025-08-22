Напомним, Ким Кэтролл — американская актриса, известная по роли Саманты Джонс в сериале «Секс в большом городе», который шел на телеканале HBO с 1998 по 2004 годы. В 2021 году стало известно о продолжении шоу под названием «И просто так». Кэтролл отказалась возвращаться к своей роли, в отличие от трех других актрис проекта. В итоге актриса все же появилась в конце второго сезона «И просто так» в сцене телефонного разговора между героинями Кэрри и Саманты.