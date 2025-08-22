21 августа звезде культового сериала «Секс в большом городе» Ким Кэтролл исполнилось 69 лет. Исполнительница роли Саманты Джонс опубликовала в честь дня рождения новое фото в своем личном блоге. На снимке актриса предстала в белом свитшоте и черной бейсболке с логотипом бейсбольной команды «Лунные Мамонты». Она держала в руке бокал с шампанским. Звезда отказалась от макияжа и укладки. Знаменитость обратилась к подписчикам, поблагодарив их за поздравления.
«Спасибо за все ваши поздравления с днем рождения!» — написала Кэтролл, и добавила: «Вперед, Лунные Мамонты!».
Поклонники актрисы оставили под постом свои комментарии: «Моя любимая Саманта Джонс, новый сериал без тебя уже не тот», «Спасибо за вдохновение и радость! С днем рождения, невероятная!», «С днем рождения, единственная и неповторимая Ким/Саманта Джонс», «Очень люблю эту прекрасную женщину».
Напомним, Ким Кэтролл — американская актриса, известная по роли Саманты Джонс в сериале «Секс в большом городе», который шел на телеканале HBO с 1998 по 2004 годы. В 2021 году стало известно о продолжении шоу под названием «И просто так». Кэтролл отказалась возвращаться к своей роли, в отличие от трех других актрис проекта. В итоге актриса все же появилась в конце второго сезона «И просто так» в сцене телефонного разговора между героинями Кэрри и Саманты.