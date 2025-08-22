Ричмонд
Дочь Ирины Апексимовой сменила фамилию: «14 лет прожила под псевдонимом»

Дочь актрисы Ирины Апексимовой призналась, что сменила фамилию
Дарья Авратинская на премьере фильма «Прогулка», фото: пресс-служба
Дарья Авратинская на премьере фильма «Прогулка», фото: пресс-служба

Дочь артистов Ирины Апексимовой и Валерия Николаева официально сменила фамилию. Актриса Дарья Авратинская показала подписчикам в соцсети фото своего нового паспорта. В документе было указано имя «Дарья Авратинская». Ранее у актрисы была фамилия отца, а фамилию «Авратинская» она использовала как псевдоним. Теперь Дарья вновь взяла фамилию своей прабабушки по материнской линии.

«Видимо, нужно было прожить 31 год, из них 14 лет под псевдонимом, совершить много ошибок, благополучно выйти замуж и также благополучно развестись, чтобы наконец сделать это», — отметила она.

Авратинская недавно рассталась со звездой сериала «Метод 2» Егором Корешковым. Артисты три года состояли в браке. Супруги объявили о своем разводе в соцсетях, признавшись, что это было тяжелым, но обоюдным решением.

Апексимова и Николаев положительно высказывались о своем уже бывшем зяте и радовались их семейному благополучию. Артисту особенно симпатизировал тот факт, что у Корешкова не было звездной болезни, хотя, по его мнению, он многого добился для своих лет. Актеры пока не давали комментариев по поводу развода дочери.