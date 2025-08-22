Звезде «Русалочки» запретили публиковать в соцсетях информацию о маленьком сыне

Согласно судебным документам, 25-летняя звезда «Русалочки» Холли Бэйли и 27-летний стример Дэррил Дуэйн Гранберри-младший не могут делиться в интернете какими-либо изображениями своего полуторагодовалого сына. Кроме того, теперь Дэррилу разрешено иметь контакт с Холли исключительно в рамках встреч с их общим ребенком.
Ранее актриса обвинила бывшего мужа в домашнем насилии, приложив фотографии со следами синяков на теле, которые получила во время конфликта с ним. Также Бэйли заявляла, что Дэррил собирается похитить их годовалого малыша и даже попросила суд приостановить посещения и запретить стримеру приближаться к ней и их ребенку.
«Между нами началась драка. Мы боролись, толкались и пинались. В какой-то момент Дэррил схватил меня за волосы. Затем он ударил меня лицом о руль, из-за чего у меня откололся зуб. Дэрилл угрожал забрать нашего сына без моего разрешения и пытался это сделать», — говорилось в заявлении актрисы.
Юридические споры о ребенке между бывшими возлюбленными продолжаются.