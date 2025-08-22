Звезде «Русалочки» запретили публиковать в соцсетях информацию о маленьком сыне

Ранее актриса обвинила бывшего мужа в домашнем насилии, приложив фотографии со следами синяков на теле, которые получила во время конфликта с ним. Также Бэйли заявляла, что Дэррил собирается похитить их годовалого малыша и даже попросила суд приостановить посещения и запретить стримеру приближаться к ней и их ребенку.