Блейк Лайвли сыграет в новом романтическом боевике

Лента расскажет о продюсере Энни (ее и сыграет Блейк Лайвли), которая работает на телевидении. Она, вопреки своему желанию, попадает на новое шоу с известным экспертом по выживанию в дикой природе Чоппером Лэйном. Добираясь до места съемки, команда терпит кораблекрушение и оказывается на необитаемом острове. Энни обнаруживает, что Чоппер — мошенник и ничего не смыслит в выживании, и ей приходится самой придумывать, как сохранить им жизнь. Вынужденные работать вместе, они вдруг обнаруживают невероятное взаимопонимание.