Блейк Лайвли сыграет в новом романтическом боевике

21 августа компания Lionsgate объявила, что приобрела новый фильм, в котором 37-летняя актриса Блейк Лайвли выступит сопродюсером, а также сыграет главную роль.
«Список на выживание» — остросюжетная романтическая комедия по сценарию Тома Мелиа, одним из продюсеров которой, помимо Лайвли, станет Марк Платт, работавший над культовым мюзиклом «Ла-ла Ленд».
Лента расскажет о продюсере Энни (ее и сыграет Блейк Лайвли), которая работает на телевидении. Она, вопреки своему желанию, попадает на новое шоу с известным экспертом по выживанию в дикой природе Чоппером Лэйном. Добираясь до места съемки, команда терпит кораблекрушение и оказывается на необитаемом острове. Энни обнаруживает, что Чоппер — мошенник и ничего не смыслит в выживании, и ей приходится самой придумывать, как сохранить им жизнь. Вынужденные работать вместе, они вдруг обнаруживают невероятное взаимопонимание.
Новый фильм станет первым проектом Лайвли после того, как в декабре 2024 года она подала иск против Джастина Бальдони, его PR-команды и Wayfarer Studios, обвинив режиссера в сексуальных домогательствах и попытке разрушить ее репутацию.
На этом фоне в соцсетях уже разгораются споры: кто-то предостерегает съемочную группу от возможных будущих судебных претензий со стороны Блейк, а кто-то советует актрисе избегать картин с романтическим сюжетом, дабы не столкнуться с новыми конфликтами с коллегами по площадке.
Ранее Блейк Лайвли обвинила адвокатов Бальдони в клеветнической кампании против нее.