Кирстен Данст объяснила, как правильно произносить ее имя

Актриса рассказала о неправильном произношении своего имени и вспомнила трудный период в семье
Кирстен Данст
Кирстен ДанстИсточник: Legion-Media.ru

43-летняя актриса Кирстен Данст, известная по фильмам «Интервью с вампиром», сериалу «Фарго» и трилогии «Человек-паук» Сэма Рэйми, призналась, что многие люди годами неправильно произносят ее имя.

Звезда уточнила, что настоящее звучание — Кир-стен, а не «Крис-тен» или «Кер-стин», как ее часто называют. По словам актрисы, особенно часто ошибку допускают в Великобритании. При этом Данст подчеркнула, что не обижается на такие оговорки.

«Кому какое дело, правильно ли произносят ее имя или нет. Я не виню людей. В Англии, Швеции и Венгрии его всегда произносили неправильно. В какой-то момент я просто сдалась. Но правильно — Кир-стен», — отметила актриса.

Помимо этого, Данст вспомнила о том, как несколько лет назад на съемках в Будапеште у ее младшего сына Джеймса возникли проблемы со здоровьем. Актриса сравнила то состояние тревоги с фильмом «Пункт назначения», когда мать представляет самые худшие сценарии. К счастью, сейчас ребенок чувствует себя хорошо.

Напомним, с 2016 года Данст состоит в отношениях с актером Джесси Племонсом, с которым она познакомилась на съемках второго сезона «Фарго». Пара поженилась в 2022 году на Ямайке, и на данный момент воспитывает двоих сыновей — пятилетнего Энниса и четырехлетнего Джеймса.