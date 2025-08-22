Ричмонд
«Мосфильм» начал работу над фильмом «Выжить во льдах»

Центральные персонажи фильма — сотрудники полярной станции в Антарктике, оказавшиеся в экстремальной ситуации в одну из зимовок
Карен Шахназаров
Карен ШахназаровИсточник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Киноконцерн «Мосфильм» запустил в производство полнометражный художественный фильм под рабочим названием «Выжить во льдах». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе киноконцерна.

«Режиссером-постановщиком ленты выступит Александр Зачиняев, им же написан сценарий ленты. По словам кинематографиста, фильм представляет из себя драму с элементами психологического триллера. Сюжетной основой послужили реальные события, участниками которых стали члены советской научной экспедиции в Антарктиде в 1982 году», — сообщили в пресс-службе.

Действие картины разворачивается в начале 1980-х годов. Центральные персонажи фильма — сотрудники полярной станции в Антарктике, оказавшиеся в экстремальной ситуации в одну из зимовок.

В рамках проекта идет подготовительная работа. Ожидается, что съемки состоятся в феврале-апреле 2026-го года — всего запланировано более 40 смен. Значительная часть материала будет снята в Мурманской области в районе поселка Териберка — в погодных условиях максимально приближенных к антарктическим.

«В съемках также будет использована специальная тяжелая техника — например, легендарный антарктический вездеход “Харьковчанка”, воссозданный для кино, который сам в какой-то мере станет отдельным персонажем. Съемочная группа уже успела побывать в будущих локациях ленты, параллельно идет подготовка к кинопробам», — рассказали в пресс-службе.

Основной блок съемок пройдет в павильонах «Мосфильма», где будут построены уникальные авторские декорации антарктической научно-исследовательской станции периода 1980-х гг. Генеральным продюсером фильма выступает Карен Шахназаров — кинорежиссер, руководитель киноконцерна «Мосфильм», продюсером — заместитель генерального директора киноконцерна Андрей Гущин. Фильм создается без привлечения государственных бюджетных средств или спонсорского финансирования.