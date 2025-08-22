«Мосфильм» начал работу над фильмом «Выжить во льдах»

В рамках проекта идет подготовительная работа. Ожидается, что съемки состоятся в феврале-апреле 2026-го года — всего запланировано более 40 смен. Значительная часть материала будет снята в Мурманской области в районе поселка Териберка — в погодных условиях максимально приближенных к антарктическим.