Чтобы относительно безболезненно договорить с Cybo Sementis, героиня нанимает анонимного посредника. Тот общается с клиенткой исключительно при помощи предназначенной для слабослышащих телефонной диспетчерской службы. Такая модель общения не предполагает, что Сара может обратиться за советом именно в тот момент, когда он ей требуется: созвоны инициирует посредник, максимум, что может сделать она сама, — оставить голосовое сообщение. Между тем, по незнанию девушка совершает одну глупость за другой. Кроме того, Сара замечает, что за ней установила слежку группа подозрительных лиц.