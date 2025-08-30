О чем все это
Сара Грант, сотрудница биотехнологической компании Cybo Sementis, получает доступ к документам, компрометирующим работодателя. Поскольку речь идет о производстве зерна, употребление которого в пищу может негативно отразиться на здоровье людей, Сара поначалу хочет обнародовать информацию, но затем пугается.
Чтобы относительно безболезненно договорить с Cybo Sementis, героиня нанимает анонимного посредника. Тот общается с клиенткой исключительно при помощи предназначенной для слабослышащих телефонной диспетчерской службы. Такая модель общения не предполагает, что Сара может обратиться за советом именно в тот момент, когда он ей требуется: созвоны инициирует посредник, максимум, что может сделать она сама, — оставить голосовое сообщение. Между тем, по незнанию девушка совершает одну глупость за другой. Кроме того, Сара замечает, что за ней установила слежку группа подозрительных лиц.
Зачем смотреть
«Диспетчер» — не слишком напряженный, зато атмосферный триллер. Никогда не спящий Нью-Йорк, одновременно манящий и холодный, используется в качестве эффектного бэкграунда, за кадром звучит тревожный, но ненавязчивый саундтрек, актеры не хватают звезд с неба, но находятся ровно на своих местах.
Риз Ахмед (диспетчер), пожалуй, играет слишком сдержанно, но претензий к нему нет, просто ему достался замкнутый и отстраненный персонаж. А вот к Саре вполне можно подключиться – Лили Джеймс наделила свою героиню узнаваемой нервозностью, характерной для попавшего в крупную переделку маленького человека (стоит отметить, что в роли современной офисной сотрудницы актриса выглядит убедительней, чем в платье Золушки).
Нельзя сказать, что «Диспетчер» захватывает и не отпускает до самого финала, но, если поймать ритм, в это кино вполне можно погрузиться.
Почему можно не смотреть
Впрочем, даже согласившихся погрузиться в «Диспетчера» зрителей финал картины вполне может рассердить и вытолкать из кинозала. Сценаристы, видимо, решили, что триллер просто не может обойтись без неожиданного сюжетного хода, и добавили твист, который за считанные минуты до титров пытается поменять отношение аудитории к отдельным ключевым персонажам на противоположное.
Проблема в том, что этот неуклюжий ход полностью меняет темп картины, превращая ее в банальный экшен, обесценивает практически все, что авторы выстраивали на протяжении полутора часов, да еще и заставляет обратить внимание на сюжетные дыры и допущения (а их в фильме предостаточно).
В общем, «Диспетчер» — редкий триллер, который только выиграл бы, если бы его создатели побороли желание ошарашить публику и сохранили неспешный темп до самого конца.