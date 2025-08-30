Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Новая волна 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Зачем смотреть фильм «Диспетчер» — атмосферный триллер с Лили Джеймс

Чем захватывает запутанный экшен-триллер «Диспетчер» и почему его портит финал, рассказываем в рецензии на фильм
Сергей Оболонков

О чем все это

Сара Грант, сотрудница биотехнологической компании Cybo Sementis, получает доступ к документам, компрометирующим работодателя. Поскольку речь идет о производстве зерна, употребление которого в пищу может негативно отразиться на здоровье людей, Сара поначалу хочет обнародовать информацию, но затем пугается.

Чтобы относительно безболезненно договорить с Cybo Sementis, героиня нанимает анонимного посредника. Тот общается с клиенткой исключительно при помощи предназначенной для слабослышащих телефонной диспетчерской службы. Такая модель общения не предполагает, что Сара может обратиться за советом именно в тот момент, когда он ей требуется: созвоны инициирует посредник, максимум, что может сделать она сама, — оставить голосовое сообщение. Между тем, по незнанию девушка совершает одну глупость за другой. Кроме того, Сара замечает, что за ней установила слежку группа подозрительных лиц.

Зачем смотреть

Кадр из фильма «Диспетчер»
Кадр из фильма «Диспетчер»

«Диспетчер» — не слишком напряженный, зато атмосферный триллер. Никогда не спящий Нью-Йорк, одновременно манящий и холодный, используется в качестве эффектного бэкграунда, за кадром звучит тревожный, но ненавязчивый саундтрек, актеры не хватают звезд с неба, но находятся ровно на своих местах.

Риз Ахмед (диспетчер), пожалуй, играет слишком сдержанно, но претензий к нему нет, просто ему достался замкнутый и отстраненный персонаж. А вот к Саре вполне можно подключиться – Лили Джеймс наделила свою героиню узнаваемой нервозностью, характерной для попавшего в крупную переделку маленького человека (стоит отметить, что в роли современной офисной сотрудницы актриса выглядит убедительней, чем в платье Золушки).

Нельзя сказать, что «Диспетчер» захватывает и не отпускает до самого финала, но, если поймать ритм, в это кино вполне можно погрузиться.

Почему можно не смотреть

Кадр из фильма «Диспетчер»
Кадр из фильма «Диспетчер»

Впрочем, даже согласившихся погрузиться в «Диспетчера» зрителей финал картины вполне может рассердить и вытолкать из кинозала. Сценаристы, видимо, решили, что триллер просто не может обойтись без неожиданного сюжетного хода, и добавили твист, который за считанные минуты до титров пытается поменять отношение аудитории к отдельным ключевым персонажам на противоположное.

Проблема в том, что этот неуклюжий ход полностью меняет темп картины, превращая ее в банальный экшен, обесценивает практически все, что авторы выстраивали на протяжении полутора часов, да еще и заставляет обратить внимание на сюжетные дыры и допущения (а их в фильме предостаточно).

В общем, «Диспетчер» — редкий триллер, который только выиграл бы, если бы его создатели побороли желание ошарашить публику и сохранили неспешный темп до самого конца.