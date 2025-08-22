Наталья Тенякова вошла в историю советского и российского кино в первую очередь как баба Шура из культовой мелодрамы «Любовь и голуби». Парадокс в том, что на момент съемок ей было всего сорок, но зрители безоговорочно поверили в возрастной образ — настолько органично актриса встраивалась в ткань роли. Этот фильм стал ее визитной карточкой, хотя за плечами была серьезная школа: ЛГИТМиК, работа в БДТ, затем — десятилетия в МХТ, где она числилась среди ключевых артисток труппы.