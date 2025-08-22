Николас Кейдж ведет переговоры об участии в сериале «Настоящий детектив». Ранее в проекте снимались Мэттью Макконахи, Вуди Харрельсон и Джоди Фостер, получившая за эту роль премию «Золотой глобус».
По сообщению Deadline, события пятого сезона развернутся в Нью-Йорке, в районе бухты Джамейка. Все остальные детали пока держатся в секрете.
Шоураннером следующего сезона выступит Исса Лопес.
«Настоящий детектив» может стать вторым сериалом, в котором появится Николас Кейдж. Первым телевизионным опытом 61-летнего актера является предстоящий проект «Паук-Нуар».
Николас Кейдж – обладатель премии «Оскар» за фильм «Покидая Лас-Вегас». Он также известен ролями в фильмах «Без лица», «Город ангелов», «Призрачный гонщик», «Адаптация», «Собиратель душ», «Серфер».