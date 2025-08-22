Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Новая волна 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Николас Кейдж может сыграть в пятом сезоне «Настоящего детектива»

Актер обсуждает свое участие в новой части популярного сериала
Николас Кейдж
Николас Кейдж Источник: Legion-Media.ru

Николас Кейдж ведет переговоры об участии в сериале «Настоящий детектив». Ранее в проекте снимались Мэттью Макконахи, Вуди Харрельсон и Джоди Фостер, получившая за эту роль премию «Золотой глобус».

По сообщению Deadline, события пятого сезона развернутся в Нью-Йорке, в районе бухты Джамейка. Все остальные детали пока держатся в секрете.

Шоураннером следующего сезона выступит Исса Лопес.

«Настоящий детектив» может стать вторым сериалом, в котором появится Николас Кейдж. Первым телевизионным опытом 61-летнего актера является предстоящий проект «Паук-Нуар».

Николас Кейдж – обладатель премии «Оскар» за фильм «Покидая Лас-Вегас». Он также известен ролями в фильмах «Без лица», «Город ангелов», «Призрачный гонщик», «Адаптация», «Собиратель душ», «Серфер».