Легендарного Микки Рурка засняли в объятиях Алены Водонаевой

Актер и российская телеведущая встретились в США

Легендарный американский актер, номинант на премию «Оскар» Микки Рурк встретился с российской телеведущей Аленой Водонаевой. После общения артист посвятил ей серию постов в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Рурк рассказал, что дал Водонаевой «крутое интервью», а также отметил ее любовь к собакам. Сама телеведущая опубликовала в соцсетях видео, на котором звезда фильма «Рестлер» обнимает ее за талию.

«Это было лето лучших приключений, знакомств и ярких моментов, которые запомнятся навсегда», — написала Водонаева. Она сообщила, что возвращается в Россию после двухмесячных каникул в США.