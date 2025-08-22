Напомним, Максим Виторган был женат трижды. В браке с Викторией Верберг у него родились двое детей, затем он состоял в браке с маркетологом Натальей, а в 2013 году женился на Ксении Собчак. Союз пары продлился шесть лет, у них появился сын Платон.