Максим Виторган провел выходные в компании своих детей — 24-летнего Даниила от первого брака с Викторией Верберг и восьмилетнего Платона, которого он воспитывает вместе с бывшей супругой Ксенией Собчак. Семейными снимками актер поделился в личном блоге.
На кадрах Виторган позирует с сыновьями, а также публикует их отдельные портреты. Фото актер сопроводил ироничной подписью: «Слет “Детей Капкова” проходит в теплой дружеской атмосфере». Таким образом, 52-летний артист высмеял давние слухи о том, что отцом Платона якобы является знакомый семьи, бывший чиновник Сергей Капков.
Старшие дети Виторгана — Даниил и Полина — постоянно живут в Израиле. Платон проживает с матерью Ксенией Собчак и ее супругом, режиссером Константином Богомоловым.
Напомним, Максим Виторган был женат трижды. В браке с Викторией Верберг у него родились двое детей, затем он состоял в браке с маркетологом Натальей, а в 2013 году женился на Ксении Собчак. Союз пары продлился шесть лет, у них появился сын Платон.
Позже артист встречался с актрисой Нино Нинидзе, однако их отношения завершились в 2023 году. На данный момент Виторган строит новые отношения с Анной Коротковой, с которой недавно отметил первую годовщину.