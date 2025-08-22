По словам знаменитостей, они много путешествуют вдвоем — до этого уже побывали в Испании, Италии и Швейцарии. Однако нынешний отпуск стал особенным: это первый раз, когда Петровы отправились на море вместе с сыном. Виктория даже опубликовала трогательное фото момента, когда малыш впервые увидел море.