Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Новая волна 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

«Первый отпуск втроем»: актер Петров с женой и сыном отдыхают в Турции

Александр Петров проводит отпуск с семьей на море

Александр Петров проводит отпуск в Турции вместе с супругой Викторией и четырехмесячным сыном Федором. Семья выбрала для отдыха курорт Бодрум.

Виктория Петрова с сыном, фото: соцсети
Виктория Петрова с сыном, фото: соцсети

Фотографиями из путешествия поделилась 24-летняя Виктория Петрова в соцсети. На снимках пара позирует вместе, а также по отдельности, а на нескольких кадрах счастливые родители запечатлены с маленьким Федором. В подписи к публикации Виктория отметила: «Рандомный рандом рандомыч про отдых в его красках».

Александр Петров и Виктория Петрова, фото: соцсети
Александр Петров и Виктория Петрова, фото: соцсети

По словам знаменитостей, они много путешествуют вдвоем — до этого уже побывали в Испании, Италии и Швейцарии. Однако нынешний отпуск стал особенным: это первый раз, когда Петровы отправились на море вместе с сыном. Виктория даже опубликовала трогательное фото момента, когда малыш впервые увидел море.

Напомним, Александр Петров и Виктория поженились в 2023 году. Их роман вызвал оживленные обсуждения — тем более, что до свадьбы актер несколько лет встречался со Стасей Милославской. Многие поклонники и коллеги были удивлены резкой переменой в личной жизни артиста. В апреле 2024 года у Петрова родился сын Федор.