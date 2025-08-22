Александр Петров проводит отпуск в Турции вместе с супругой Викторией и четырехмесячным сыном Федором. Семья выбрала для отдыха курорт Бодрум.
Фотографиями из путешествия поделилась 24-летняя Виктория Петрова в соцсети. На снимках пара позирует вместе, а также по отдельности, а на нескольких кадрах счастливые родители запечатлены с маленьким Федором. В подписи к публикации Виктория отметила: «Рандомный рандом рандомыч про отдых в его красках».
По словам знаменитостей, они много путешествуют вдвоем — до этого уже побывали в Испании, Италии и Швейцарии. Однако нынешний отпуск стал особенным: это первый раз, когда Петровы отправились на море вместе с сыном. Виктория даже опубликовала трогательное фото момента, когда малыш впервые увидел море.
Напомним, Александр Петров и Виктория поженились в 2023 году. Их роман вызвал оживленные обсуждения — тем более, что до свадьбы актер несколько лет встречался со Стасей Милославской. Многие поклонники и коллеги были удивлены резкой переменой в личной жизни артиста. В апреле 2024 года у Петрова родился сын Федор.