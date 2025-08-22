Звезды турецких сериалов снялись со своим первенцем

Атагюль отмечала в личном блоге, что ей непросто давалась беременность, но она старалась быть активной и много путешествовала. По словам актрисы, муж окружил ее такой заботой, о которой можно только мечтать. После рождения сына Догулу стал активно помогать жене растить его. Звезда отмечала, что еще не видела таких включенных отцов и восхищается своим супругом в новой для него роли.