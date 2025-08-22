Ричмонд
Звезды турецких сериалов снялись со своим первенцем

Актеры Неслихан Атагюль и Кадир Догулу показали своего подросшего первенца

Звезды турецких сериалов Неслихан Атагюль и Кадир Догулу показали своего подросшего первенца. Актриса поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) редким семейным фото, снятым в день ее рождения. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. Артисты пока скрывают лицо сына, которого назвали Азизом.

Неслихан Атагюль и Кадир Догулу с сыном / фото: соцсети
Неслихан Атагюль и Кадир Догулу с сыном / фото: соцсети

Пара поженилась в 2016 году. Звезда признавалась в личном блоге, что не планировала афишировать свою беременность. Однако папарацци удалось сфотографировать Атагюль и распространить снимки, на которых был заметен ее округлившийся живот. Поклонники начали задавать вопросы знаменитости в соцсетях, поэтому она публично объявила о своем положении. А в марте 2025 года актриса сообщила, что родила сына.

Атагюль отмечала в личном блоге, что ей непросто давалась беременность, но она старалась быть активной и много путешествовала. По словам актрисы, муж окружил ее такой заботой, о которой можно только мечтать. После рождения сына Догулу стал активно помогать жене растить его. Звезда отмечала, что еще не видела таких включенных отцов и восхищается своим супругом в новой для него роли.

Ранее звезда «Черной любви» показала редкие фото с мужем и первенцем.