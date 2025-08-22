Ричмонд
50-летний режиссер Марк Горобец проводит отпуск на Бали с 18-летней супругой

Постановщик и актриса делятся с подписчиками деталями своего отдыха
Марк Горобец и Александрина Олексюк, фото: соцсети
Марк Горобец и Александрина Олексюк, фото: соцсети

Режиссер Марк Горобец вместе со своей женой, 18-летней актрисой Александриной Олексюк, отправился отдыхать на Бали. Пара, у которой разница в возрасте составляет 32 года, активно делится отпускными кадрами в социальных сетях.

Александрина Олексюк, фото: соцсети
Александрина Олексюк, фото: соцсети

На опубликованных фото и видео супруги запечатлены во время прогулок на мопеде, отдыха на пляже и визитов в местные рестораны. В числе подписей к снимкам Горобец и Олексюк отметили: «Сказочное Бали».

Александрина Олексюк, фото: соцсети
Александрина Олексюк, фото: соцсети

Напомним, что предложение руки и сердца постановщик сделал летом прошлого года, когда Александрина только достигла совершеннолетия. Многие комментаторы сравнивали девушку с 19-летней дочерью Горобца.

Несмотря на резонанс, в декабре прошлого года пара официально оформила отношения. Сама Александрина заявляет, что считает себя «осознанной любовью» мужа и с иронией реагирует на обсуждения их возрастной разницы.