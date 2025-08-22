Ричмонд
Эмигрировавший в США Бурковский трогательно обратился к матери

Андрей Бурковский публично поздравил мать с днем рождения и показал фото с ней

Эмигрировавший в США актер Андрей Бурковский публично обратился к своей матери. Артист поздравил ее с днем рождения и поделился редкими кадрами с именинницей в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Людмила Бурковская / фото: соцсети
«Мамочка, дорогая, молодая, любимая. С днем рождения тебя. Особенный день для меня всегда. Разговаривали с тобой весь день, но перед этим ночью. Я шел домой после репетиции, гулял. А ты не бросала трубку, пока я не дойду. Волновалась. Это нормально, мне всего 41. “Андрюша, надень шапку”…И именно поэтому я и мы все тебя очень любим. Много здоровья. Улыбайся больше», — написал шоумен.

Людмиле Бурковской исполнилось 67 лет. Женщина является владелицей нескольких ресторанов в Томске. По словам актера, его мать знают и любят многие жители города, поэтому в ее день рождения телефон «разрывается» от звонков.

В конце 2022 года шоумен улетел с супругой и двумя детьми в США. Они жили в Лос-Анджелесе, а в сентябре 2024 года Ольга Бурковская сообщила в личном блоге о переезде. Жена актера призналась подписчикам, что теперь они обосновались в городе ее мечты — Нью-Йорке.

В 2023 году мать актера заявила, что сын вернется в Россию после обучения за границей. По словам Людмилы Бурковской, Андрей «ни одной копейки» не заработал в Америке. Актер позже отметил, что его рассмешило интервью матери, и тогда же он анонсировал первый спектакль со своим участием на Бродвее.

Ранее эмигрировавший в США Бурковский приехал к сыну на выпускной.