Эмигрировавший в США Бурковский трогательно обратился к матери

«Мамочка, дорогая, молодая, любимая. С днем рождения тебя. Особенный день для меня всегда. Разговаривали с тобой весь день, но перед этим ночью. Я шел домой после репетиции, гулял. А ты не бросала трубку, пока я не дойду. Волновалась. Это нормально, мне всего 41. “Андрюша, надень шапку”…И именно поэтому я и мы все тебя очень любим. Много здоровья. Улыбайся больше», — написал шоумен.