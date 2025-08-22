Екатерина Гусева впервые за долгое время опубликовала фото с мужем и детьми

Знаменитость в 1996 году вышла замуж за предпринимателя Владимира Абашкина, который несколько лет добивался ее расположения. Актриса признавалась журналистам, что не спешила отвечать на ухаживания и вступать в серьезные отношения. У супругов двое детей: 26-летний Алексей и 14-летняя Анна. Сын пары пошел по стопам отца, в 2021 году он окончил МГИМО и начал заниматься бизнесом. Молодой человек в детстве снимался с матерью в кино, но понял, что это не его профессия.