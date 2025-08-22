Екатерина Гусева впервые за долгое время опубликовала фото с мужем и детьми

Актриса Екатерина Гусева показала редкое семейное фото. Звезда снялась с мужем и детьми на берегу океана и опубликовала кадр в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
Подписчики знаменитости активно прокомментировали ее пост: «Какая красивая семья», «Потрясающее фото», «Ваши дети прекрасны», «Очень светло от этого фото», «Мира и любви вашей семье», «Красивые родители и дети», «Счастья вам», «Идиллия».
Знаменитость в 1996 году вышла замуж за предпринимателя Владимира Абашкина, который несколько лет добивался ее расположения. Актриса признавалась журналистам, что не спешила отвечать на ухаживания и вступать в серьезные отношения. У супругов двое детей: 26-летний Алексей и 14-летняя Анна. Сын пары пошел по стопам отца, в 2021 году он окончил МГИМО и начал заниматься бизнесом. Молодой человек в детстве снимался с матерью в кино, но понял, что это не его профессия.
Дочь супругов учится в музыкальной школе, играет в оркестре на клавишных гуслях, а также иногда подпевает на клиросе (в православной церкви место, где во время богослужения стоят певчие и чтецы. — «Газета.Ru»). В 2021 году Анна начала заниматься колокольным звоном, и через полгода ей уже доверяли звонить к службе. Звезда отмечала, что они гордятся своей девочкой и поддерживают ее увлечения.
Ранее Екатерина Гусева выступила на одной сцене с дочерью-подростком.