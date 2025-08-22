«Мальчик-птица»
18-летний Ваня (Денис Хохрин) молчит, когда терпит издевательства сверстников в детском доме, молчит, когда знакомится с новой семьей отца (Максим Щеголев). Ваня молчит, потому что стесняется своего детского, по какой-то причине не сломавшегося голоса. Проходя через серьезные изменения в жизни, Ваня должен решить: его голос — это дар или испытание?
Образ главного героя картины «Мальчик-птица» списан с друга режиссера и сценариста Савелия Осадчего, обладающего необычным голосом, и частично основан на подростковых переживаниях самого автора. Это неторопливая, меланхоличная история взросления юноши и взросления режиссера, восстающего против токсичной маскулинности и обретающего голос через визуальное искусство.
«Три свадьбы и один побег»
Выпускница Амра (Полина Денисова) живет в маленьком абхазском селе, мечтает стать актрисой и воюет со своей безапелляционной мамой Нуцей (Инга Оболдина), которая запрещает дочери «целоваться на экране». Узнав, что Амра тайно подала документы на актерское отделение петербургского вуза, Нуца обещает разобраться с ней, но не раньше, чем выдаст замуж двух старших дочерей — Нателлу (Галина Денисенко) и Гунду (Арина Желаева). Чтобы исполнить мечту, Амре придется ускорить свадебный процесс или бежать из дома.
Дебют Кирилла Логинова сюжетом и настроением отчасти перекликается с победителем фестиваля «Окно в Европу» — картиной «День рождения Сидни Люмета», с той разницей, что «Три свадьбы и один побег» — не драма, а обаятельная, по-детски наивная и искренняя комедия. Существующая вне времени история про четырех женщин трогает сильнейшей химией между персонажами, радует глаз кавказскими пейзажами, интерьерами и деталями, смешит узнаваемыми типажами и вызывает уважение колкой, но доброй иронией над патриархальным укладом.
«Взрослый сын»
Маша (Дарья Михайлова) оставляет свою квартиру взрослому сыну Сергею (Федор Федотов) и переезжает к возлюбленному Мише (Владислав Ветров). Но налаживать быт и строить семейную жизнь в захламленном травмами и обидами доме становится практически невозможно, когда в него въезжает резкий и прямолинейный сын Миши Дмитрий (Кузьма Котрелев).
Камерная интимная драма Ивана Шкундова «Взрослый сын» построена на точном кастинге и безошибочной актерской игре. Заключенное в рамки одной квартиры, это универсальное и понятное практически каждому высказывание о финальном этапе сепарации, о смене ролей взрослых в семье и о ложном чувстве свободы, которое возникает, когда дети вырастают.