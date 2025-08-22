Выпускница Амра (Полина Денисова) живет в маленьком абхазском селе, мечтает стать актрисой и воюет со своей безапелляционной мамой Нуцей (Инга Оболдина), которая запрещает дочери «целоваться на экране». Узнав, что Амра тайно подала документы на актерское отделение петербургского вуза, Нуца обещает разобраться с ней, но не раньше, чем выдаст замуж двух старших дочерей — Нателлу (Галина Денисенко) и Гунду (Арина Желаева). Чтобы исполнить мечту, Амре придется ускорить свадебный процесс или бежать из дома.