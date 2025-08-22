Ричмонд
Что интересного показали на «Короче»: комедия с Оболдиной и две камерные драмы

Рассказываем о любопытных фильмах из программы полнометражного дебютного кино на фестивале «Короче»
Анна Гоголь
Автор Кино Mail

«Мальчик-птица»

Кадр из фильма «Мальчик-птица»
Кадр из фильма «Мальчик-птица»

18-летний Ваня (Денис Хохрин) молчит, когда терпит издевательства сверстников в детском доме, молчит, когда знакомится с новой семьей отца (Максим Щеголев). Ваня молчит, потому что стесняется своего детского, по какой-то причине не сломавшегося голоса. Проходя через серьезные изменения в жизни, Ваня должен решить: его голос — это дар или испытание?

Образ главного героя картины «Мальчик-птица» списан с друга режиссера и сценариста Савелия Осадчего, обладающего необычным голосом, и частично основан на подростковых переживаниях самого автора. Это неторопливая, меланхоличная история взросления юноши и взросления режиссера, восстающего против токсичной маскулинности и обретающего голос через визуальное искусство.

«Три свадьбы и один побег»

Кадр из фильма «Три свадьбы и один побег»
Кадр из фильма «Три свадьбы и один побег»

Выпускница Амра (Полина Денисова) живет в маленьком абхазском селе, мечтает стать актрисой и воюет со своей безапелляционной мамой Нуцей (Инга Оболдина), которая запрещает дочери «целоваться на экране». Узнав, что Амра тайно подала документы на актерское отделение петербургского вуза, Нуца обещает разобраться с ней, но не раньше, чем выдаст замуж двух старших дочерей — Нателлу (Галина Денисенко) и Гунду (Арина Желаева). Чтобы исполнить мечту, Амре придется ускорить свадебный процесс или бежать из дома.

Дебют Кирилла Логинова сюжетом и настроением отчасти перекликается с победителем фестиваля «Окно в Европу» — картиной «День рождения Сидни Люмета», с той разницей, что «Три свадьбы и один побег» — не драма, а обаятельная, по-детски наивная и искренняя комедия. Существующая вне времени история про четырех женщин трогает сильнейшей химией между персонажами, радует глаз кавказскими пейзажами, интерьерами и деталями, смешит узнаваемыми типажами и вызывает уважение колкой, но доброй иронией над патриархальным укладом.

«Взрослый сын»

Кадр из фильма «Взрослый сын»
Кадр из фильма «Взрослый сын»

Маша (Дарья Михайлова) оставляет свою квартиру взрослому сыну Сергею (Федор Федотов) и переезжает к возлюбленному Мише (Владислав Ветров). Но налаживать быт и строить семейную жизнь в захламленном травмами и обидами доме становится практически невозможно, когда в него въезжает резкий и прямолинейный сын Миши Дмитрий (Кузьма Котрелев).

Камерная интимная драма Ивана Шкундова «Взрослый сын» построена на точном кастинге и безошибочной актерской игре. Заключенное в рамки одной квартиры, это универсальное и понятное практически каждому высказывание о финальном этапе сепарации, о смене ролей взрослых в семье и о ложном чувстве свободы, которое возникает, когда дети вырастают.