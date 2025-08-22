21-летняя звезда «Очень страшных дел» сообщила, что стала матерью

Милли Бобби Браун, известная по роли в сериале «Очень странные дела», сообщила о пополнении в их семье с сыном Джона Бон Джови Джейком. Об этом она написала на своей странице в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
21-летняя актриса написала, что они с мужем удочерили девочку. Супруги официально стали родителями этим летом, но имя малышки пока держится в секрете. Для Милли и Джейка это первый ребенок.
«Летом мы взяли нашу очаровательную девочку. Мы невероятно рады начать эту прекрасную главу родительства в мире и уединении», — написала она в своей публикации.
Известно, что пара сыграла свадьбу в мае 2024 года, церемония прошла в закрытом формате.
Ранее стало известно, что актриса Милли Бобби Браун, известная по роли Тринадцать в сериале «Очень странные дела», призналась, что сменила имя на заре своей карьеры.