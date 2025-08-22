Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Новая волна 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

21-летняя звезда «Очень страшных дел» сообщила, что стала матерью

Актриса Милли Бобби Браун сообщила, что они с Джейком Бон Джови стали родителями
Милли Бобби Браун и Джек Бон Джови
Милли Бобби Браун и Джек Бон ДжовиИсточник: Legion-Media.ru

Милли Бобби Браун, известная по роли в сериале «Очень странные дела», сообщила о пополнении в их семье с сыном Джона Бон Джови Джейком. Об этом она написала на своей странице в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

21-летняя актриса написала, что они с мужем удочерили девочку. Супруги официально стали родителями этим летом, но имя малышки пока держится в секрете. Для Милли и Джейка это первый ребенок.

«Летом мы взяли нашу очаровательную девочку. Мы невероятно рады начать эту прекрасную главу родительства в мире и уединении», — написала она в своей публикации.

Известно, что пара сыграла свадьбу в мае 2024 года, церемония прошла в закрытом формате.

Ранее стало известно, что актриса Милли Бобби Браун, известная по роли Тринадцать в сериале «Очень странные дела», призналась, что сменила имя на заре своей карьеры.