Фильм «Мастер и Маргарита» за I квартал собрал в зарубежном прокате €1,5 млн

Роли Мастера и Маргариты в фильме исполнили Евгений Цыганов и Юлия Снигирь. Работа над картиной Михаила Локшина растянулась на пять лет, бюджет «Мастера и Маргариты» составил 1,2 млрд рублей. Как говорят создатели, новый фильм не является прямой экранизацией романа. Картина была признан лучшей на 38-й национальной кинематографической премии «Ника» и получил награды во всех семи номинациях, в которых участвовал. Она была выпущена в мировой прокат.