Фильм «Мастер и Маргарита» за I квартал собрал в зарубежном прокате €1,5 млн

Показы идут примерно на 80 площадках, в том числе во Франции, ФРГ и Италии, рассказал продюсер картины Игорь Толстунов

КАЛИНИНГРАД, 22 августа. /ТАСС/. Картина «Мастер и Маргарита» Михаила Локшина собрала в зарубежном прокате €1,5 млн за I квартал 2025 года. Об этом ТАСС рассказал продюсер картины Игорь Толстунов на полях фестиваля дебютного и короткометражного кино «Короче».

«По абсолютной величине сборы, наверное, не очень велики. За первый квартал 2025 года фильм собрал около €1,5 млн. Показы идут примерно на 80 площадках сразу, в том числе во Франции, Германии, Италии», — рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что картину показывают во всех крупных европейских странах, а также в Латинской Америке и Африке.

«У нас нет прав только не англоязычную версию [фильма], поэтому “Мастер” не выходил в англоязычном варианте», — добавил Игорь Толстунов.

Кадр из фильма «Мастер и Маргарита»
Кадр из фильма «Мастер и Маргарита»

Фильм по мотивам романа Михаила Булгакова вышел в прокат 25 января 2024 года. Действие картины происходит в Москве 1930-х годов. Известный писатель оказывается в центре литературного скандала. Спектакль по его пьесе снимают с репертуара, а коллеги избегают общества писателя. Вскоре автор знакомится с Маргаритой, которая становится его музой, и он берется за новый роман. Его новый герой — загадочный Воланд.

Роли Мастера и Маргариты в фильме исполнили Евгений Цыганов и Юлия Снигирь. Работа над картиной Михаила Локшина растянулась на пять лет, бюджет «Мастера и Маргариты» составил 1,2 млрд рублей. Как говорят создатели, новый фильм не является прямой экранизацией романа. Картина была признан лучшей на 38-й национальной кинематографической премии «Ника» и получил награды во всех семи номинациях, в которых участвовал. Она была выпущена в мировой прокат.