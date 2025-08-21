Орландо Блум рассказал, вернется ли в «Пираты Карибского моря»

Орландо также добавил, что прежний состав звезд с удовольствием собрался бы, если появится хороший сценарий: «Это было бы что-то вроде, “кто не рискует, тот не пьет шампанского”, понимаете? Продюсеры думают о том, как это сделать. Стоит ли вводить женскую главную героиню, которая в чем-то похожа на Джека? Я не знаю. Пока неясно, как это сделать снова, но, если бы сценарий был отличным, я бы согласился».