Орландо Блум рассказал, вернется ли в «Пираты Карибского моря»

Актер признался, что его возвращение будет зависеть от сценария продолжения франшизы
Орландо Блум
Орландо БлумИсточник: Legion-Media.ru

Орландо Блум рассказал, вернется ли он во франшизу «Пираты Карибского моря», где играл роль Уилла Тернера. Напомним, 48-летний актер снялся в фильмах «Проклятие Черной жемчужины» 2003 года, «Сундук мертвеца» 2006 года и «На краю света» 2007 года. Франшиза продолжилась без него и Киры Найтли, хотя они ненадолго появились в титрах фильма «Мертвецы не рассказывают сказки» 2017 года.

Джонни Депп снялся во всех пяти фильмах франшизы, и ходят слухи, что он может быть заинтересован в съемках шестого фильма в роли капитана Джека Воробья. Во время недавнего выступления на Fan Expo в Чикаго Орландо спросили, вернется ли он когда-нибудь.

«Все зависит от сценария, верно? Все написано на бумаге, и я думаю, что определенно есть способ создать что-то классное. Лично я был бы рад, если бы все вернулись. Я думаю, что единственный способ добиться успеха — вернуть всех. Здорово, если у всех будет возможность и желание вернуться», — подчеркнул Блум.

Орландо также добавил, что прежний состав звезд с удовольствием собрался бы, если появится хороший сценарий: «Это было бы что-то вроде, “кто не рискует, тот не пьет шампанского”, понимаете? Продюсеры думают о том, как это сделать. Стоит ли вводить женскую главную героиню, которая в чем-то похожа на Джека? Я не знаю. Пока неясно, как это сделать снова, но, если бы сценарий был отличным, я бы согласился».