Стало известно о состоянии актера Степанова из «Обитаемого острова»

В 2020 году актеру поставили страшный диагноз — шизофрения
Василий Степанов в фильме «Обитаемый остров»
Василий Степанов в фильме «Обитаемый остров»

В карьере актера Василия Степанова была только одна главная роль — Максима Каммерера в экранизации книги братьев Стругацких «Обитаемый остров».

После съемок его перестали приглашать на съемки, а сам актер попал в психиатрическую клинику. Мать Василия Людмила рассказала aif.ru о том, чем ее сын занимается сейчас.

«У него все хорошо. О возвращении в кинематограф и речи не идет. Этого не может быть», — отметила она.

В 2020 году актеру поставили страшный диагноз —шизофрения. С тех пор он живет на пособие по инвалидности, а журналисты замечают его с «похмельным набором». Брат Степанова говорил, что теперь названный зрителями Аполлон живет как обычный человек — занимается огородом и ухаживает за пожилым отцом.