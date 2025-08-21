Стало известно о состоянии актера Степанова из «Обитаемого острова»

В карьере актера Василия Степанова была только одна главная роль — Максима Каммерера в экранизации книги братьев Стругацких «Обитаемый остров».
После съемок его перестали приглашать на съемки, а сам актер попал в психиатрическую клинику. Мать Василия Людмила рассказала aif.ru о том, чем ее сын занимается сейчас.
«У него все хорошо. О возвращении в кинематограф и речи не идет. Этого не может быть», — отметила она.
В 2020 году актеру поставили страшный диагноз —шизофрения. С тех пор он живет на пособие по инвалидности, а журналисты замечают его с «похмельным набором». Брат Степанова говорил, что теперь названный зрителями Аполлон живет как обычный человек — занимается огородом и ухаживает за пожилым отцом.