В «Зеленом дворике» у «Современника» пройдет киномарафон с участием Машкова

Как отмечают в пресс-службе, чтобы воссоздать атмосферу послевоенной Одессы, организаторы «Зеленого дворика» откроют фотозону с тематическим реквизитом. Еще одним событием дня станет лотерея и онлайн-викторина, итоги которой будут подведены вечером 24 августа. Для победителей подготовлены специальные призы от театра.