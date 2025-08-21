В «Зеленом дворике» у «Современника» пройдет киномарафон с участием Машкова

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Все серии сериала Сергея Урсуляка «Ликвидация» покажут 24 августа в «Зеленом дворике», расположенном во дворе московского театра «Современник». В киномарафоне примет участие народный артист РФ Владимир Машков, сообщили ТАСС в пресс-службе театра.
«Зеленый дворик» — проект, предоставляющий зрителям возможность бесплатно посмотреть фильмы и телеспектакли с участием артистов «Современника» под открытым небом. Показ сериала «Ликвидация», главную роль в котором исполнил Владимир Машков, станет одним из центральных событий в программе.
«24 августа состоится киномарафон из 14 серий легендарной “Ликвидации”. В мероприятии примет участие художественный руководитель “Современника” Владимир Машков, исполнивший роль обаятельного подполковника милиции Давида Гоцмана. Среди гостей мы ждем и других артистов, и участников съемочной группы», — говорится в сообщении.
Как отмечают в пресс-службе, чтобы воссоздать атмосферу послевоенной Одессы, организаторы «Зеленого дворика» откроют фотозону с тематическим реквизитом. Еще одним событием дня станет лотерея и онлайн-викторина, итоги которой будут подведены вечером 24 августа. Для победителей подготовлены специальные призы от театра.
«Зеленый дворик» реализуется при поддержке департамента культуры города Москвы в рамках международного открытого фестиваля «Театральный бульвар — 2025». Вход на все показы свободный. Ознакомиться со списком мероприятий можно на сайте театра.