Стоянов растрогался до слез на съемках финального сезона «Вампиров средней полосы»

Завершились съемки третьего и последнего сезона сериала про смоленских вампиров. Смотрите фоторепортаж
Юрий Стоянов на съемках третьего сезона сериала «Вампиры средней полосы»
Юрий Стоянов на съемках третьего сезона сериала «Вампиры средней полосы»

В Москве закончилась работа над третьим сезоном сериала «Вампиры средней полосы», который станет финальным.

Съемки проходили с мая по август 2025 года. Последние кадры снимали в знакомой зрителям сериала квартире вампиров, которая «находится» в историческом здании на Покровском бульваре.

Юрий Стоянов, исполнитель роли Святослава Вернидубовича, предводителя клана вампиров в Смоленске, поделился эмоциями: «Я уходил с чувством грусти и огромной любви к партнерам, к материалу, с которыми посчастливилось работать. Я бросил монетку в квартире на Покровском бульваре, где живут наши смоленские вампиры, в надежде туда вернуться. Именно поэтому я ничего не брал на память со съемок».

Кадр из сериала «Вампиры средней полосы» (3 сезон)
Кадр из сериала «Вампиры средней полосы» (3 сезон)

По словам актера, прощальный день сопровождался песнями, слова которых написал один из сценаристов сериала, а музыку создал искусственный интеллект.

«Это было очень здорово, трогательно и порой даже до слез», — отметил Стоянов.

Кадр из сериала «Вампиры средней полосы» (3 сезон)
Кадр из сериала «Вампиры средней полосы» (3 сезон)
Юрий Стоянов на съемках третьего сезона сериала «Вампиры средней полосы»
Юрий Стоянов на съемках третьего сезона сериала «Вампиры средней полосы»
Кадр из сериала «Вампиры средней полосы» (3 сезон)
Кадр из сериала «Вампиры средней полосы» (3 сезон)

В третьем сезоне заняты Артем Ткаченко, Ольга Медынич, Дмитрий Чеботарев, Анастасия Стежко, Дмитрий Лысенков, Татьяна Догилева, Егор Дружинин, Евгения Дмитриева, Дмитрий Миллер и другие актеры. К съемочной группе присоединился также Тимофей Кочнев, заменивший Глеба Калюжного в роли Женька.

Юрий Стоянов на съемках третьего сезона сериала «Вампиры средней полосы»
Юрий Стоянов на съемках третьего сезона сериала «Вампиры средней полосы»

Финальный сезон «Вампиров средней полосы» выйдет в онлайн-кинотеатре Start.