Юрий Стоянов, исполнитель роли Святослава Вернидубовича, предводителя клана вампиров в Смоленске, поделился эмоциями: «Я уходил с чувством грусти и огромной любви к партнерам, к материалу, с которыми посчастливилось работать. Я бросил монетку в квартире на Покровском бульваре, где живут наши смоленские вампиры, в надежде туда вернуться. Именно поэтому я ничего не брал на память со съемок».