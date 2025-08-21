В Москве закончилась работа над третьим сезоном сериала «Вампиры средней полосы», который станет финальным.
Съемки проходили с мая по август 2025 года. Последние кадры снимали в знакомой зрителям сериала квартире вампиров, которая «находится» в историческом здании на Покровском бульваре.
Юрий Стоянов, исполнитель роли Святослава Вернидубовича, предводителя клана вампиров в Смоленске, поделился эмоциями: «Я уходил с чувством грусти и огромной любви к партнерам, к материалу, с которыми посчастливилось работать. Я бросил монетку в квартире на Покровском бульваре, где живут наши смоленские вампиры, в надежде туда вернуться. Именно поэтому я ничего не брал на память со съемок».
По словам актера, прощальный день сопровождался песнями, слова которых написал один из сценаристов сериала, а музыку создал искусственный интеллект.
«Это было очень здорово, трогательно и порой даже до слез», — отметил Стоянов.
В третьем сезоне заняты Артем Ткаченко, Ольга Медынич, Дмитрий Чеботарев, Анастасия Стежко, Дмитрий Лысенков, Татьяна Догилева, Егор Дружинин, Евгения Дмитриева, Дмитрий Миллер и другие актеры. К съемочной группе присоединился также Тимофей Кочнев, заменивший Глеба Калюжного в роли Женька.
Финальный сезон «Вампиров средней полосы» выйдет в онлайн-кинотеатре Start.