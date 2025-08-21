Ричмонд
50-летнего Леонардо ДиКаприо в плавках сняли на яхте

Актер отдыхает на яхте со своей возлюбленной, итальянской моделью Витторией Черетти

Американского актера Леонардо ДиКаприо в откровенном виде сняли на яхте на Ибице. Соответствующий кадры публикует Daily Mail.

Леонардо ДиКаприо
Леонардо ДиКаприоИсточник: Legion-Media.ru

Уличные фотографы запечатлели 50-летнего артиста в плавательных шортах голубого оттенка с белыми звездами. При этом знаменитость продемонстрировал торс. На размещенных кадрах ДиКаприо, держась за поручень, спускался с судна в воду.

Известно, что актер проводит отдых со своей возлюбленной, итальянской моделью Витторией Черетти.

В мае сообщалось, что Леонардо ДиКаприо решил жениться. Анонимный источник заявлял, что звезда не хочет провести старость в одиночестве и готов расстаться со статусом завидного голливудского холостяка.