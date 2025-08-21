Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Новая волна 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Директор Дмитрия Дюжева ответила на сообщения о штрафах актера

Директор Дмитрия Дюжева Курашинова опровергла слухи о штрафах актера
Дмитрий Дюжев
Дмитрий Дюжев

Директор заслуженного артиста России, звезды сериала «Бригада» Дмитрия Дюжева Лейла Курашинова опровергла сообщения о штрафах актера. Ее цитирует «Абзац».

20 августа сообщалось, что столичный суд привлек Дюжева к административной ответственности за уклонение от исполнения административного наказания. Ему назначили административное наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.

«Выдумки какие-то. У Дмитрия все в порядке, никаких штрафов нет», — заявила Курашинова.

Ранее стало известно, что судебные приставы попытались взыскать с Дюжева задолженность по коммунальным платежам в размере 21 тысячи рублей, однако им не удалось этого сделать Сообщалось, что актер просрочил оплату задолженности по платежам за газ, тепло и электричество.