Сын Сергея Бодрова-младшего отказался покупать автомобиль отца

Сын артиста заявил, что не может купить автомобиль отца
Сергей Бодров-мл. в фильме «Брат 2»
Сергей Бодров-мл. в фильме «Брат 2»

Сын актера и режиссера Сергея Бодрова-младшего отказался покупать легендарный автомобиль Land Rover Defender отца, потому что у него нет денег. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Цена машины составляет 1,18 миллиона рублей. Женщина, продающая автомобиль, рассказала, что актер купил Land Rover в 2000 году, затем транспортное средство перешло во владение его жене. Она также утверждает, что узнала о хозяине автомобиля уже после его приобретения, сама машина полтора года «стояла без дела».

В марте она предложила сыну артиста выкупить отцовский Defender, пишет канал, но он отказался, сославшись на отсутствие денег.

Ранее фильмам режиссера Алексея Балабанова пригрозили проверками и возможным запретом в свете принятия Госдумой законопроекта о прекращении распространения кинокартин, не соответствующих традиционным морально-нравственным ценностям.