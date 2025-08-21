Сын Сергея Бодрова-младшего отказался покупать автомобиль отца

Цена машины составляет 1,18 миллиона рублей. Женщина, продающая автомобиль, рассказала, что актер купил Land Rover в 2000 году, затем транспортное средство перешло во владение его жене. Она также утверждает, что узнала о хозяине автомобиля уже после его приобретения, сама машина полтора года «стояла без дела».