В продолжении «Дьявол носит Prada» покажут похороны одного из героев

По одной из версий, в этой сцене главная героиня прощается с одним из ключевых персонажей картины. Интересно, что на съемках эпизода не были замечены Мэрил Стрип и Эмили Блант, которые также вернулись к своим ролям во второй части фильма. Премьера «Дьявол носит Prada 2» запланирована на 1 мая 2026 года.