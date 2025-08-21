Ричмонд
В продолжении «Дьявол носит Prada» покажут похороны одного из героев

На кадрах со съемок продолжения «Дьявол носит Prada» заметили сцену похорон
Энн Хэтэуэй и Стэнли Туччи на съемках «Дьявол носит Prada 2»
Энн Хэтэуэй и Стэнли Туччи на съемках «Дьявол носит Prada 2»Источник: Legion-Media.ru

В сети появились свежие фотографии со съемок продолжения известного фильма «Дьявол носит Prada», на которых пользователи заметили сцену, похожую на похороны. Снимки опубликовало издание Glamour.

На кадрах видны актеры Энн Хэтэуэй и Стэнли Туччи в образах своих героев. При этом, фанаты обратили внимание на одежду персонажей, которая напоминает траурные наряды. Также в пользу этой теории говорит то, что актеры отыгрывают сдержанные эмоции и опустошение.

Энн Хэтэуэй и Стэнли Туччи на съемках «Дьявол носит Prada 2»
Энн Хэтэуэй и Стэнли Туччи на съемках «Дьявол носит Prada 2»Источник: Legion-Media.ru

По одной из версий, в этой сцене главная героиня прощается с одним из ключевых персонажей картины. Интересно, что на съемках эпизода не были замечены Мэрил Стрип и Эмили Блант, которые также вернулись к своим ролям во второй части фильма. Премьера «Дьявол носит Prada 2» запланирована на 1 мая 2026 года.

Ранее сообщалось, что Эмили Блант кардинально сменила имидж для фильма «Дьявол носит Prada 2».