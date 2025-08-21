Беременная Муцениеце отправилась покупать свадебное платье

Недавно возлюбленные сообщили, что у них будет девочка. Они организовали гендер-пати, куда пригласили близких и друзей. Мероприятие пары также посетил сын артистки Тимофей от Павла Прилучного, который уже долгое время живет с отцом. Кроме того, в сети появились кадры, на которых Муцениеце и Дранга позировали с дочерью актрисы Мией.