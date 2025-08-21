Ричмонд
Беременная Муцениеце отправилась покупать свадебное платье

Актриса показала, как выбирает наряд для свадьбы
Агата Муцениеце
Агата Муцениеце

Беременная актриса Агата Муцениеце начала готовиться к свадьбе с возлюбленным, певцом Петром Дрангой. Она опубликовала видео в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Знаменитость отправилась в свадебный салон, чтобы выбрать наряд для торжества. В ролике актриса показала несколько необычных свадебных платьев.

«Роскошь и элегантность», — подписала видео знаменитость.

Агата Муцениеце выбирает свадебное платье, фото: соцсети
Агата Муцениеце выбирает свадебное платье, фото: соцсети

2 мая звезда рассказала, что ее возлюбленный, музыкант Петр Дранга, сделал ей предложение руки и сердца. Артистка опубликовала фото, на котором жених целует ее на фоне заката.

23 июня актриса подтвердила свою беременность в соцсети. Агата Муцениеце выложила серию фотографий в сером трикотажном платье, которое подчеркивало ее живот. На нескольких снимках актриса позировала вместе со своим женихом и дочерью Мией от первого брака с Павлом Прилучным.

Недавно возлюбленные сообщили, что у них будет девочка. Они организовали гендер-пати, куда пригласили близких и друзей. Мероприятие пары также посетил сын артистки Тимофей от Павла Прилучного, который уже долгое время живет с отцом. Кроме того, в сети появились кадры, на которых Муцениеце и Дранга позировали с дочерью актрисы Мией.

Ранее беременная Агата Муцениеце показала, как занимается спортом на курорте.